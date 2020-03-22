رياضة | ميدو جابر: إيهاب جلال أفضل من تدربت تحت قيادته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو جابر: إيهاب جلال أفضل من تدربت تحت قيادته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد ميدو جابر لاعب الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي، بإيهاب جلال مدربه في الفريق الفيومي حاليا.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"إيهاب جلال أفضل مدير فني تدربت معه في حياتي، ولا يأخذ حقه في الكرة المصرية".

وأضاف :"هو مدرب رائع ويقدر اللاعبين جيدا ويحترمهم ".

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وأشار :"واجهنا سوء توفيق مع الجهاز الفني السابق بقيادة أحمد حسام ميدو، والوضع كان غريب جدا".

وزاد :"بدأنا الدوري بشكل جيد ثم تلقينا هزيمتين متتاليتين ثم بدأ مسلسل التعادل".

وأتم :"نحن في وضعية خطر.. سنعمل على إخراج الفريق بكل قوة من هذا المركز في حالة استكمال الدوري".