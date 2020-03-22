رياضة | مدرب الأهلي: عرض برتغالي واخر فنلندي لصالح جمعة وبادجي مشروع لاعب جيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: عرض برتغالي واخر فنلندي لصالح جمعة وبادجي مشروع لاعب جيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سامى قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على خروج صالح جمعة من الحسابات الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"صالح جمعة يمتلك عروض من فنلندا والبرتغال، وينتظر أن يتم حسمها قريبا".

وأضاف:" أزارو سيكمل إعارته مع نادي الاتفاق السعودي وهو لاعب مميز وسيعود للنادى الأهلي، الجميع داخل الجهاز الفني ولجنة التخطيط يعلم قدراته، كان من السهل بيع عقده، لكن لدينا ثقة فى قدراته".

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وتابع :" آليو بادجي لاعب مميز، وكان يحظى بمتابعة كبيرة من فايلر، قبل انتقاله للأهلي".

وأشار :" بادجي لاعب مميز، ولم يصل لمرحلة الانسجام، ودائما ما يتحدث معه فايلر بشكل كبير، وهو مشروع لاعب جيد".

وأكد أن محمد محمود أمامه شهرين للعودة للمستطيل الأخضر، بعدما خضع لفترة علاج وتأهيل بعد إصابته فى بداية الموسم، بقطع فى الرباط الصليبي".