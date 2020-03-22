رياضة | ميدو جابر يوجه رسالة لحسام عاشور وإكرامي بعد قرار الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو جابر يوجه رسالة لحسام عاشور وإكرامي بعد قرار الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه ميدو جابر لاعب الأهلي السابق رسالة للثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي لاعبا النادي الأحمر بعد قرار رحيلهما عن القلعة الحمراء نهاية الموسم.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"حسام عاشور شخصية محترمة جدا وبحترمه جدا، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".

وأضاف :"هو قادر على العطاء ويستطيع أن يخوض مباريات في الفترة المقبلة".

وتابع :"شريف إكرامي عقلية راحة وقادر على اللعب لفترة كبيرة".