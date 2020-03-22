رياضة | أخبار الأهلي اليوم السبت 21 مارس: نجم جديد يرحل عن الأحمر بأمر فايلر.. الزمالك يقدم عرضا كبيرا لضم نجم الأحمر.. الأهلي في خطر بسبب رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم السبت 21 مارس: نجم جديد يرحل عن الأحمر بأمر فايلر.. الزمالك يقدم عرضا كبيرا لضم نجم الأحمر.. الأهلي في خطر بسبب رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم السبت، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 21 / 3 / 2020:-

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

يبدأ مسئولو النادي الأهلي، في تسويق الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الحمر، تمهيدا لرحيله نهاية الموسم الجاري.

ويفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر رحيل اللاعب الأنجولي، والتعاقد مع لاعب إفريقي أخر في الصيف المقبل.

وكان جيرالدو قريبا من الرحيل عن الأهلي في يناير الماضي، قبل أن يقوم النادي الأحمر بإعارة المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي وقيد الوافد الجديد السنغالي أليو بادجي في قائمته بديلا له.

والجدير بالذكر أن الأهلي أعلن في وقت سابق اليوم السبت تعليق النشاط الرياضي وتدريبات فريق الكرة إلى نهاية مارس الجاري في إطار خطة النادي ضد انتشار فيروس كورونا.

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

اقتربت نهاية إعارة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجلبزي للنادي الأهلي، والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان الأهلي قد جدد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم الصيف الماضي، ويسعى المارد الأحمر لشراء اللاعب نهائيا من فريقه الإنجليزي.

وكان هيدرسفيلد قد طلب 8 ملايين جنيه أسترليني من أجل الموافقة على رحيل رمضان صبحي للأهلي نهائيا في الصيف المقبل.

ويسعى الزمالك للتدخل في الصفقة، من أجل وصول اللاعب لأعلى سعر، وإفساد انتقاله للأهلي.

يذكر أن رمضان صبحي رحل عن الأهلي في صيف 2016 لستوك سيتي الإنجليزي، قبل أن ينتقل منه لهيدرسفيلد ويعود للأهلي على سبيل الإعارة.

الأهلي يكشف حقيقة استعادة نجم المنتخب الأوليمبي في الصيف

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخرًا عن نية النادي الأحمر في الإبقاء على أكرم توفيق لاعب الفريق الأول والمعار لصفوف الجونة هذا الموسم.

وترددت أنباء قوية اليوم السبت عن نية مسئولو الأهلي في الإبقاء على أكرم توفيق في الموسم المقبل وعدم إعارته مجددًا لتعويض رحيل حسام عاشور قائد الفريق والذي أعلن الأهلي عدم تجديد تعاقده معه.

وقال المصدر بإن النادي لم يتخذ قرار نهائي بشأن أكرم توفيق، وهناك رأيان حول اللاعب.

Advertisements

وأضاف المصدر بأن الرأي الأول يرى باستعادة اللاعب وعدم إعارته، أما الثاني فيرى التعاقد مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز لما يملكه من خبرات.

حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

يسعى حسام عاشور قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي كافة الاحتمالات في الفترة الحالية خاصة بعد إخطاره رسميًا بعدم حاجة المدير الفني السويسري رينيه فايلر لخدماته في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يحسم عاشور قراره خلال الأسابيع المقبلة، على أن يخطر به إدارة النادي أو بالأحرى إبلاغ لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو.

الخيارات المطروحة أمام عاشور معروفة ومحددة وهي إما الاعتزال نهاية الموسم مع الاستفادة من عرض النادي له بإقامة مباراة اعتزال كبيرة وكذلك العمل في قناة النادي ، وإما الانتقال إلى أحد الأندية واستكمال مشواره مع الساحرة المستديرة.

جدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أخطرت عاشور بعدم رغبة رينيه فايلر في استمراره مع الفريق، حيث عرضت عليه إقامة مباراة اعتزال والتكفل بكافة مصاريف سفره للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر.

تجديد عقود ثنائي الأهلي وتعديل رواتبهم

فتح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف تعديل عقود بعض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار مجلس الإدارة بأوامر من الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للحفاظ على تركيز اللاعبين ولياقتهم البدنية.

وفتحت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ملف التجديد لكل من أحمد الشيخ لاعب الفريق وعلي لطفي حارس المرمى، مع تعديل عقودهم مستقبلًا.

ويعتبر الثنائي هما الأقل فئة تقاضيًا راتبًا سنويًا في الأهلي، حيث ينتهي عقدهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل.

وكان النادي الأهلي، أعلن عن التجديد مع وليد سليمان لمدة موسمين فيما تم الاستغناء عن شريف إكرامي حارس المرمى وحسام عاشور لاعب وقائد الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نجم الأهلي مطلوب في الزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول رغبة الزمالك في التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر، والذي ينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر بأن فتحي تلقى اتصالات من جانب مسئولو الزمالك وعرضوا عليه الانضمام للقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأضاف المصدر بأن مسئولو النادي الأبيض قاموا الحديث مع نادر شوقي وكيل اللاعب وعرضوا عليه إقناع فتحي بالتوقيع للزمالك لكن نادر لم يبدي لهم اهتمامًا.

وواصل المصدر بأن الزمالك عرض على فتحي مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم الواحد لإغراءه بالانضمام للنادي الأبيض، لكن فتحي لم يرد عليهم ورفض الجلوس معهم.

وأشار المصدر إلى أن فتحي يرفض الانتقال للزمالك وعدم تكرار سيناريو عبد الله السعيد، ويفضل البقاء في الأهلي رغم عرض الزمالك وبيراميدز المغري.