رياضة | ميدو جابر: طلبت الرحيل عن الأهلي بسبب لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو جابر: طلبت الرحيل عن الأهلي بسبب لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ميدو جابر لاعب الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"اليوم في النادي الأهلي بـ10 سنين في أي ناد تاني، وحققت الكثير من البطولات وكنت أأمل في الفوز ببطولة إفريقيا".

وأضاف :"طلب الرحيل عن النادي الأهلي صعب للغاية، ورحت عن القلعة الحمراء لعدة أسباب".

وتابع :"في الفترة التي تواجد فيها مستر كارتيرون شاركت معه وظهرت بمستوى مميز للغاية، وله فضل كبير علي جدا في الأهلي".

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وأشار :"عقب رحيل كارتيرون وصل لي كلام بأن هناك عروض إعارة والمدير الفني لاسارتي موافق على ذلك، لذلك قررت الرحيل نهائيا".

وأكمل :"عندما وجدت لاسارتي يوافق على رحيلي دون أن يراني في التدريبات أو المباريات وافقت أنا مباشرة على الرحيل بشكل نهائي".

وأتم :"خلال هذه الفترة فضلت الرحيل لكي أعرف نفسي ومستواي والحمد لله وفقت في النصف موسم مع مصر المقاصة، وراض على الفترة التي قضيتها داخل الأهلي".