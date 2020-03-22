رياضة | عاجل - وفاة رئيس ريال مدريد السابق بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - وفاة رئيس ريال مدريد السابق بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى رئيس نادي ريال مدريد السابق، لورينزو سانز، بعد إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 76 عاما.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية انه تواجد في العناية المركزة في الوقت الراهن، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتدهورت حالته وعاني من مشكلة في الجهاز التنفسي وفشل كلوي.

تولى لورينزو سانز رئاسة ريال مدريد مدة 5 سنوات بين عامي 1995 و2000 وعاد الفريق في عهده لمنصات التتويج بدوري أبطال أوروبا، وذلك في عام 1998 على حساب يوفنتوس الإيطالي بعد ابتعاد أكثر من 30 عاما عن التتويج.

ونجح ريال مدريد في عهده بالفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى عام 2000 على حساب فالنسيا الإسباني، ولكن ذلك لم يشفع له في انتخابات منصب رئاسة النادي عام 2000 التي خسرها لصالح فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي.