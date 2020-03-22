رياضة | أول تعليق من بن عيادة على اقترابه من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من بن عيادة على اقترابه من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق حسين بن عيادة الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة، على الأنباء التي ترددت بشأن اقترابه من الانتقال للزمالك في الصيف المقبل.

وقال بن عيادة فى تصريحات لصحيفة "الشروق" الجزائرية: "نادى الزمالك لم يتصل بى أو يفاوضنى بشكل شخصى حتى الآن".

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وتابع النجم الجزائري: "الزمالك فريق كبير ولكنى مرتبط حاليا بعقد مع فريق قسنطينة ممتد لثلاثة أشهر، وسأدرس القرار المناسب مع وكيلى".

وكانت تقارير مصرية، قد أكدت أن بن عيادة قريب من الانتقال للزمالك في الصيف المقبل لتدعيم الجبهة اليمني.