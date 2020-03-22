رياضة | ريال مدريد يُهدد نجومه بقانون "ERTE" المُخيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُهدد نجومه بقانون "ERTE" المُخيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد مسؤولو فريق ريال مدريد الإسباني نجوم الفريق بقانون ERTE والذي ينص على تعليق او تخفيض رواتب اللاعبين في الفريق بسبب ظروف قاهرة.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد علق النشاط الرياضي في البلاد بسبب فيروس كورونا ومن أجل التصدي لهذا الفيروس، ويعد النشاط الرياضي حول العالم كله متوقف خلال الفترة الحالية.

ووفقا لتقارير حسب ‏راديو إسبانيا، إن ريال مدريد لا يفكر حاليا في اتخاذ أيّ تدابير بشأن تفشي فيروس كورونا و حاليا النادي يستبعد تنفيذ قانون ERTE.

يذكر أن فريق برشلونة يدرس حاليا هذا القانون، وذلك بعد الأزمة المالية التي يمر بها بعد توقف النشاط الرياضي.