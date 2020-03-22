رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم السبت 21 مارس: مفاجأة حول ضم صلاح وماني.. التخطيط لضم نجم محاربي الصحراء.. عرض نجم الريال للبيع.. صفقة كبرى في الطريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم السبت 21 مارس: مفاجأة حول ضم صلاح وماني.. التخطيط لضم نجم محاربي الصحراء.. عرض نجم الريال للبيع.. صفقة كبرى في الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 21 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها عرض الملكي نجم الفريق الصربي لوكا يوفيتش للبيع. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم باريس سان جيرمان يختار بطولة اليورو لحسم مصيره

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن تطور جديد حدث بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مبابي كان يخطط لإنهاء الموسم الحالي بشكل جيد عن طريق المشاركة في بطولة اليورو قبل أن يحسم مستقبله عقب البطولة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سيناريو مبابي تغير الآن وذلك عقب تأجيل البطولة لمدة عام بسبب مخاوف من انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد كما أن مصير أولمبياد طوكيو غير واضح.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مبابي سيسير على إستراتيجية والده الذي نصحه بالاستمرار لموسم آخر في باريس سان جيرمان قبل الرحيل عنه.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الخطة الجديدة لمبابي ستكون الاستمرار لموسم آخر مع فريقه الباريسي ثم اختتامه بالظهور بشكل جيد في بطولة اليورو وسيؤدي ذلك لزيادة الضغط على باريس سان جيرمان حتى يوافق على حل رحيله لأن النجم الفرنسب وقتها سيدخل عامه الأخير في عقده مع النادي الباريسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الانتظار للموسم المقبل سيجعل موقف مبابي أقوى في المفاوضات وسيكون باريس سان جيرمان مضطرًا لقبول رحيله.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن إطالة مدة استمرار مبابي لموسم آخر ستمنح باريس سان جيرمان أيضًا فرصة لكي يواصل إغراءاته من أجل إقناع النجم الفرنسي بتجديد عقده.

- نجم مانشستر سيتي يكشف حقيقة اهتمام برشلونة وريال مدريد بضمه

كشف إيمريك لابورتي نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي وأتلتيك بلباو الإسباني السابق عن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عن اهتمام قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة بضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم لابورتي إلى مانشستر سيتي في يناير 2018 مقابل 57 مليون جنيه إسترليني وخاض منذ انضمامه للسيتزنز 72 مباراة مع الفريق.

وقال لابورتي في تصريحات صحفية: "أنا سعيد للغاية هنا في مانشستر سيتي، أستمتع بكرة القدم، نقوم بأشياء عظيمة وفزنا بثمانية ألقاب في الموسم الماضي".

وعن إمكانية حظر فريقه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسمين المقبلين، علق لابورتي قائلا: "نحن في انتظار القرار النهائي وسنرى ما سيحدث في الموسم المقبل، ستكون ضربة مؤلمة لنا لو حدثت".

- أول تعليق لنجم ريال مدريد من العزل الصحي لفيروس كورونا

عبر اللاعب الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني عن أسفه الشديد بعد خرقه قواعد الحجر الصحي والعزل لفيروس كورونا، عقب العودة لبلده للاحتفال بعيد ميلاد صديقته.

وقال يوفيتش في تصريحات اليوم "كما صرحت سابقًا، لقد كسرت الحجر الصحي، لأنني لا أعرف القواعد هنا أدرك أنه من الصعب تصديق ذلك، لكن هذه الحقيقة في إسبانيا، وحتى في إيطاليا، يسمح لك بالخروج للتخلص من القمامة أو الذهاب إلى الصيدلية أو المتجر، لذلك اعتقدت أن الأمر مماثل هنا، إنه خطئي، ولكنني أعلم الآن القواعد بشكل أفضل، وأعتقد أنه من المهم شرح الأمور جيدًا، خاصة للأشخاص القادمين من الخارج. أنا بالطبع مستعد لقبول عواقب أفعالي".

وأضاف لاعب ريال مدريد:"أحاول فعل شيء مختلف كل يوم. ليس سهلًا البقاء في المنزل طوال الوقت، لأنني معتاد على التدريب أتدرب في المنزل كل يوم الآن، وأريد الاستعداد للعب عندما ينتهي هذا الحجر. لقد كنت أشاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية، وأستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وأحببت دائمًا ألعاب الطاولة، لذا لدي الكثير ونلعب واحدة كل ليلة أول شيء سأفعله بعد انتهاء العزل هو رؤية ابني واحتضانه، أردت العودة إلى بلجراد لرؤيته، لكن الوضع الحالي يمنعني، كما أرغب في قضاء بعض الوقت مع عائلتي أود مساعدة المواطنين أيضا، لكن لا يمكنني تأجيل العودة إلى النادي والمواصلة من حيث توقفت".

- مفاجأة.. ريال مدريد يعرض نجم الفريق للبيع

قام نادي ريال مدريد الإسباني بعرض واحد من نجوم الفريق إلى البيع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن نادي ريال مدريد سيعرض الصربي لوكا يوفيتش مهاجم للبيع خلال الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد عرض بالفعل خدمات يوفيتش على نادي توتنهام ونادي تشيلسي إذا كان يرغب أحدهم في ضمه الصيف القادم ولكن كلا الناديين لم يردا على العرض حتى الآن.

ويرغب نادي ريال مدريد في بيع يوفيتش لأن النادي لم يستفد من اللاعب بالشكل الأمثل منذ أن تعاقد معه بالاضافه إلى عدم اعتماد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق عليه بشكل أساسي.

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت.

وقد شارك لوكا يوفيتش في 24 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.

- نجم بايرن ميونخ يقرر .. ريال مدريد أو برشلونة أو البقاء مع الفريق

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ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن أحد نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني قرر مغادرة الفريق البافاري في حالة واحدة، وهي تلقيه عرضاً من ريال مدريد أو برشلونة، عملاقي الدوري الإسباني.

ووفقاً لما أوردته صحيفة بيلد الألمانية اليوم، فإن الظهير الأيسر للفريق والدولي النمساوي دافيد ألابا، يفكر في الرحيل عن الفريق البافاري خلال الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة الألمانية واسعة الإنتشار، أن ألابا يفكر في عدم تمديد تعاقده مع بايرن ميونخ، والذي ينتهي في صيف عام 2021، ومن ثم قد تفكر إدارة الفريق في بيعه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت التقارير أن عرضاً من ريال مدريد وبرشلونة، سيجعل ألابا يحسم قراره لعدم تمديد تعاقده، وبالتالي يغادر الفريق في الصيف، عوضاً عن مغادرته دون مقابل في الموسم بعد القادم.

ويبدو برشلونة على رأس المتابعين لوضعية ألابا، حيث سبق وأن حاول ضمه في الصيف الماضي دون جدوى، وقد يجدد طلبه بضم ألابا خلال الصيف المقبل.

وتقلص دور ألابا مع الفريق البافاري هذا الموسم، بعد تألق الكندي الشاب ألفونسو دافيز في مركز الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ.

- زيدان يوجه رسالة خاصة إلى أطفاله

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، في سيرته الذاتية التي تحمل اسمه الأخير، والتي كتبها مواطنه فريدريك هيرمل، عما قام به بدء من تعليم أبنائه إنزو ولوكا وتيو وإليا بألا يصبحوا "حمقى صغار"، وحتى توليه تدريب فريق بحجم "الملكي"، وأكد أنه لا يتباهى بما كان عليه كلاعب كرة قدم.

وقال الكاتب خلال مقابلة اجرتها معه مجلة فانيتي فير الأمريكية عن جملة بالكتاب ذكرها زيدان: "أُحمَل على الأكتاف على مدار 17 أو 18 عاماً، وأعلم تماماً هذا الأمر، أنا لست ممن يتباهون أمام اللاعبين، أرغب فقط في أن يعلموا ما يجب عليهم فعله".

وأضاف الكاتب: "قليلون في يومنا هذا من يعلمون شيئاً عن عائلة "زيزو"، على الرغم من تواجده في مدريد طيلة 20 عاماً تقريبا، وفي الكتاب كشف عن كيفية قيادته لعملية تعليم أبناءه، ومنهم اثنان قام بتدريبهما في الفريق "الملكي" وهما لوكا وإنزو.

وقال المدرب الفرنسي في كتابه أيضاً: "لا أرغب في أن تقودهم الوفرة وكل ما أقدمه وكل ما يدور حولي إلى الطريق السيء".

واختتم: "أريدهم أن يكونوا أشخاصاً جيدين، أبنائي لا يتمتعون بحياة مثل الآخرين، لن يكونوا حمقى صغار، هذا أكثر ما يخيفني".

- نجم ليفربول السابق يفجر مفاجأة بشأن انتقال صلاح وماني إلى ريال مدريد

فجر ستيف ماكمانامان نجم ليفربول وريال مدريد السابق مفاجأة بشأن انتقال الثنائي محمد صلاح وساديو ماني نجمي الريدز إلى صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية خلال الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية انتقال صلاح وماني إلى صفوف نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.

وقال ستيف ماكمانامان في تصريحات صحفية حول احتمالية انضمام نجمي الريدز إلى ريال مدريد: "يمتلك ريال مدريد إيدين هازارد، واشتروا رودريغو الصيف الماضي، واستثمروا مؤخرا في رينييه، لذلك أعتقد أن كل ما يقال عن رحيل صلاح وماني من ليفربول في الصيف المقبل هي مجرد إشاعة".

وأضاف: "بغض النظر عن الكيفية التي ستنتهي بها مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فإن الأندية الإنجليزية هي الأفضل في الوقت الحالي وليس ريال مدريد وبرشلونة، بالطبع كلاهما يريدان تدعيم صفوفهما بعدد من اللاعبين الجدد في ظل عروضهما الكروية المخيبة للآمال في الموسم الحالي، ولكنني لا أعتقد أن هناك أي فرصة لرحيل صلاح أو ماني لقطبي إسبانيا".

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

- برشلونة وريال مدريد يدرسان تخفيض 30% من رواتب اللاعبين

بدأ فريقا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، في السير على نهج قرار الكالتشيو الإيطالي، والذي فرض قانون جديد بتخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 30% من الموسم الحالي، بسبب فيروس كورونا الذي ضرب الجميع بلا استثناء.

ولا تزال مواعيد عودة المنافسات المحلية والأوروبية لكرة القدم مجهولة، مع توقعات بعوتها مرة أخرى في الأيام الأولى من شهر مايو المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، نقلا عن مصدر إيطالي، أن ماروتا المدير التنفيذي لانتر ميلان اتصل بالعديد من الأندية الأوروبية واقترح أن يقوموا بتطبيق نفس الفكرة وتخفبض رواتب اللاعبين بنسبة 30%.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة من أوائل الأندية التي وافقت على هذا الاقتراح من أجل تقليل الخسائر.

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