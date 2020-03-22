الامارات | 10 تعليمات من نادي عجمان لتحصين لاعبيه من «فيروس كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تعليمات من نادي عجمان لتحصين لاعبيه من «فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدّد الطاقم الفني لنادي عجمان فترة الراحة السلبية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، تنفيذاً لتعليمات الهيئة العامة للرياضة بوقف كل الأنشطة الرياضية، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار «فيروس كورونا».

وكان من المقرر أن يعود لاعبو عجمان إلى التدريبات، أمس، بحسب الجدول الذي وضعه المدرب المصري، أيمن الرمادي، إلا أن تجميد النشاط الرياضي مؤقتاً، حال دون مزاولة البرتقالي لتدريباته اليومية في الموعد المقرر. وسعى الطاقم الطبي في نادي عجمان، بقيادة طارق صادق، إلى رفع حالة الإجراءات الصحية لتحصين لاعبي البرتقالي ضد «فيروس كورونا»، من خلال 10 تعليمات للالتزام بها، أثناء وجودهم في الحجر المنزلي.

وقال الدكتور طارق صادق لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم التنبيه على اللاعبين بعدم القيام بأي زيارات عائلية خلال فترة وجودهم في الحجر المنزلي، واقتصار إقامتهم مع أسرهم، دون تبادل الزيارات مع أي أفراد آخرين، وأضاف: «من المهم جداً على اللاعبين أن يهتموا بالنظافة الشخصية، خصوصاً غسل اليدين بصفة دائمة، وتنظيف المكان الذي يقيمون فيه لقتل فيروس كورونا، والتعرض للشمس بشكل منتظم، مع ضرورة غسل الملابس بشكل دائم، وعدم استخدامها أكثر من مرة». وتابع: «التصدي لخطر فيروس كورونا يحتاج من الشخص عموماً ومن لاعبي كرة القدم على وجه الخصوص، إلى تناول حبوب فيتامين (سي) بمعدل 1000 ملليغرام يومياً، والخضراوات والفاكهة، خصوصاً التي تحتوي على فيتامين (سي) مثل الكيوي، والبرتقال والليمون، لقدرتها على تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان، بجانب أهمية شرب المياه بكميات كثيرة جداً»، وأوضح أيضاً: «طالبنا من اللاعبين بضرورة طهي الطعام جداً، والابتعاد عن تناول الوجبات سريعة التحضير، لقدرة أي فيروس على اختراقها».

وزاد: «حذرناهم أيضاً من عدم التردد على الأماكن التي بها تجمعات كبيرة، مثل مراكز التسوق أو الحدائق والأماكن العامة، لاحتمال أن يكون بها أحد الأشخاص من حاملي الفيروس، لهذا طلبنا منهم أداء التدريبات بشكل يومي في المنزل، مستخدمين الأجهزة الرياضية، وإذ لم توجد لديهم أجهزة رياضية فعليهم أن يؤدوا تدريبات عادية تحافظ على لياقتهم البدنية، وتجنب زيادة الوزن خلال فترة الحجر المنزلي».

وشدد طارق صادق على أن الطاقم الطبي في عجمان على تواصل دائم مع اللاعبين على مدار 24 ساعة لمتابعة حالاتهم الصحية، للتعامل سريعاً مع أي حالة يظهر عليها أي أعراض لفيروس كورونا، بناء على تعليمات من رئيس مجلس إدارة النادي، خليفة الجرمن، والمشرف العام على الفريق، عبدالله الشحي، ولفت: «عقب مباراة شباب الأهلي في الجولة 18 اشتكى لاعبان من أعراض إنفلونزا عادية، لكننا تعاملنا مع الحالتين بدرجة عالية من الاهتمام، إذ تم اصطحابهما إلى المستشفى، وخضعا للفحص الطبي اللازم، وتأكدنا من أنها إنفلونزا عادية، واللاعبان تعافيا حالياً»، وأتم: «اهتمامنا لا يقف فقط على حالة اللاعبين، لكن على أسرهم أيضاً، إذ تم تعريف اللاعبين بأعراض الإصابة بمرض كورونا، التي تبدأ بارتفاع في درجات الحرارة وضيق شديد في التنفس، ولهذا طلبنا ممن تظهر تلك الأعراض عليه أو على أي من أفراد أسرته، أن يخبرنا سريعاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، وأعلن طبيب نادي عجمان أنه فور عودة اللاعبين للتدريبات سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم جميعاً، والقياسات الرياضية، للتأكد من سلامتهم الصحية، مشيداً في الوقت ذاته بالتجاوب الاحترافي من جانب اللاعبين مع توجيهات النادي.

التعليمات الـ 10

1- تجنب الزيارات العائلية.

2- النظافة الشخصية.

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3- نظافة المكان الذي يقيمون فيه.

4- طهي الطعام بصورة جيدة، والابتعاد عن الوجبات سريعة التحضير.

5- التعرض للشمس.

6- غسل الملابس بصورة دائمة.

7- تناول حبوب فيتامين «سي» وشرب المياه كثيراً.

8- الإكثار من الفاكهة، خصوصاً الكيوي والبرتقال والليمون.

9- الابتعاد عن التجمعات في الأماكن العامة.

10- ممارسة التدريبات الرياضية في المنزل.

تعامل نادي عجمان بسرعة مع أعراض الإنفلونزا للاعبين، إذ تبين بعد الفحص أنها إنفلونزا عادية، وتعافى اللاعبان حالياً.