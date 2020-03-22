الامارات | لاعب إسبانيول الصيني وو لي مصاب بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب إسبانيول الصيني وو لي مصاب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحاد الصيني لكرة القدم أمس، أن المهاجم وو لي مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من إعلان ناديه إسبانيول الإسباني وجود ستة مصابين في صفوفه دون كشف هوياتهم. وأوضح الاتحاد في بيان أن «وو لي أظهر عوارض متوسطة ويخضع للعلاج حالياً»، مشيراً إلى أنه أبلغ بذلك من قبل النادي الذي يرأسه رجل الأعمال الصيني تشن يانشنغ.
وكان نادي مدينة برشلونة الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني، قد أعلن الثلاثاء في بيان على موقعه الإلكتروني، تسجيل ست حالات إصابة بـ«كوفيد-19» بين اللاعبين والجهاز الفني.
وفي حين لم يكشف النادي هوية المصابين، أكد ان العوارض التي ظهرت عليهم متوسطة، وأن الجميع «يلتزمون التعليمات الطبية». وأكد الاتحاد الصيني أنه «يبقى على تواصل مع وو لي والنادي، وسيوفر كل المساعدة الضرورية كما هو ملائم»، متمنياً للمهاجم الدولي تعافياً سريعاً.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية، أن المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً، وضع نفسه في الحجر الصحي في منزله ببرشلونة. وانضم وو إلى إسبانيول في يناير 2019 آتياً من فريق شنغهاي سيبغ، وهو الصيني الوحيد الذي يدافع عن ألوان نادٍ في البطولات الوطنية الأوروبية الكبرى (إسبانيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا).
ولقي المهاجم إشادة واسعة في بلاده في يناير الماضي، عندما سجل هدف تعادل قاتلاً لفريقه اسبانويل في مرمى برشلونة (2-2) ضمن المرحلة 19 من الدوري الإسباني.
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