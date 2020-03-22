الامارات | لاعبا حتا صامويل ونيلتون يتدربان على شاطئ جميرا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبا حتا صامويل ونيلتون يتدربان على شاطئ جميرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص لاعبا فريق حتا، البرازيليان صامويل روزا، ونيلتون، على التدريب على شاطئ جميرا في دبي برفقة معدٍ بدني، قام بوضع عدد من التدريبات البدنية لكي يضمن اللاعبان الحفاظ على لياقتهما، وحرص اللاعب صامويل روزا على نشر فيديو التدريب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وتواصل معه عدد من اللاعبين وشجعوه على الاستمرار في التدريب. يُذكر أن صامويل روزا، قد عاد إلى حتا على سبيل الإعارة قادماً من النصر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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