الامارات | رابطة المحترفين تفعّل «العمل عن بُعْد»

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تفعّل «العمل عن بُعْد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت رابطة المحترفين البدء، رسمياً، في تطبيق «العمل عن بُعْد»، اعتباراً من اليوم الأحد، تماشياً مع الأوضاع الراهنة، وحرصاً على سلامة الجميع من موظفين، ومتعاملين، وغيرهم.

وقالت الرابطة، في بيان صحافي أمس: «كانت الرابطة بناء على قرار مجلس الإدارة، قد بدأت تجربة نظام (العمل عن بُعْد)، على مدار الأسبوع الماضي، لضمان سير العمل على النحو المطلوب ودون أي عراقيل، من خلال استخدام التقنيات والبرامج المخصصة لذلك، والتي تتيح إجراء الاجتماعات، والمناقشات، والمتابعات، والتواصل وكل الإجراءات اللازمة للتأكد من ضمان تنفيذ سير العمل، وتنفيذ المهام بشكل سلس، وحسب الجودة والاحترافية المطلوبة، لتحقيق النتائج المرجوة». من جانبه، قال رئيس رابطة المحترفين، عبدالله الجنيبي: «عملنا في الفترة الماضية على أتمتة جميع الخدمات لدى الرابطة، لتوفير بيئة عمل تواكب المستجدات الحالية، وتؤمن سبل الوقاية لكل العاملين معنا في المنظومة، فمن خلال تطبيق (العمل عن بُعْد)، لن يكون هناك أي تأثير سلبي في المسؤوليات والمهام التي نقوم بها، فقد اعتمدنا على التقنيات الحديثة، للتواصل مع شركائنا من مختلف الجهات، وأثبتت التجربة التي قمنا بها، خلال الأسبوع الماضي، فاعلية النظام المستخدم».