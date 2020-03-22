الامارات | اتحاد الغولف يحدد مجموعة من الضوابط للأندية لمنع انتشار فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغولف يحدد مجموعة من الضوابط للأندية لمنع انتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد اتحاد الغولف مجموعة من الضوابط والتوجيهات للأندية الـ22، للتعامل مع الوضع الحالي، والإسهام في تعزيز الإجراءات الاحترازية ضد منع انتشار فيروس كورونا.

وقال أمين عام الاتحاد، خالد الشامسي، في تصريحات صحافية، إن الاتحاد إما قام بتأجيل جميع الأحداث والأنشطة بكل أنواعها، أو بإلغائها بشكل نهائي، بما فيها التجمعات التي تشهد وجود 50 مشتركاً أو أكثر، وقال إنه يجب على الأندية تجنب قدر الإمكان النشاط الخاص بمناطق تسديد الكرات، وإعادة جدولة الأوقات بما يضمن عدم وجود تجمعات لعدد كبير من الممارسين في آنٍ معاً.

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وأشار إلى أنه يجب على الأندية الامتناع عن استضافة المجموعات القادمة من الخارج، أو إقامة أي ورش عمل خاصة برياضة الغولف، وإلغاء جميع الدروس والحصص التدريبية على الفور.

وأنه يحظر على جميع الأندية تنظيم أي نشاطٍ، سواء تدريبات أو منافسات خاصة بالرياضيين أقل من 18 عاماً، وإزالة جميع محطات المياه من ملاعب الغولف، مع مراعاة الحرص على التنظيف والتعقيم للمعدلات والملابس التي تستخدم بشكل دائم، وكذلك عربات الغولف بعد كل جولة والمعدات الأخرى، بجانب تقديم النصح اللازم للأعضاء والضيوف بهذا الخصوص.

وشدد على ضرورة وجود المعقمات بشكل كبير في هذه المرافق، كما يجب إغلاق جميع الصالات الرياضية، ومرافق العناية، وحمامات السباحة على الفور، والمقاهي، كما تجب مراقبة المطاعم عن كثب من أجل النظافة والسلامة.