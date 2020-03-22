شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لورينزو سانز رئيس ريال مدريد السابق متأثرًا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي لورينزو سانز، رئيس نادي ريال مدريد السابق، عن عمر يناهز 76 عام بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته صحيفة «ماركا».

Advertisements

كان «سانز» يتواجد في العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته وكان يعاني من مشكلة في الجهاز التنفسي وفشل كلوي.

وتولى «سانز» رئاسة ريال مدريد لمدة 5 سنوات بين عامي 1995 و2000 وعاد الفريق في عهده لمنصات التتويج بدوري أبطال أوروبا، وذلك في عام 1998 على حساب يوفنتوس الإيطالي بعد ابتعاد أكثر من 30 عاما عن منصات التتويج.

ونجح الريال في عهد «سانز» بالفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى عام 2000 على حساب فالنسيا الإسباني.