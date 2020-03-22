شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف شراء رمضان صبحي نهائيًا من هيدرسفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تفتح لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، ملف شراء رمضان صبحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نهائيًا من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من ملف تجديد اللاعبين.

Advertisements

وترغب اللجنة في حسم مصير رمضان صبحى، لاعب الفريق المعار من نادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لمدة ستة أشهر، تنتهي بنهاية الموسم الجاري، في الإبقاء على اللاعب وشرائه نهائيًا لحاجة الفريق له، غير أن المقابل المادي الذي اشترطه النادي الإنجليزي، المقدر بـ 9 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب، يقف حائلًا دون إتمام التعاقد.

وانتقل رمضان صبحي للأهلي في يناير قبل الماضي، على سبيل الإعارة، لمدة ستة أشهر، مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن يُجدد الأهلي الإعارة لمدة موسم جديد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو النادي لاستغلال فترة التوقف الحالية، والدخول في مفاوضات مع عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام لصفوف الفريق في الموسم المقبل، بعد موافقة الجهاز الفني على التعاقد معهم، على رأسهم رجب بكار، لاعب بيراميدز، وأسامة جلال، مدافع إنبي، وطاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب.