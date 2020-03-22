شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يؤجل حسم وجهته المقبلة لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يفاضل حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين العديد من العروض التي تلقاها عقب إعلان رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري، على رأسها نادي الجونة والاتحاد السكندري.

ولم يحسم عاشور وجهته المقبلة، وفضّل الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري والبحث في كل العروض، كما رفض اللاعب مفاوضات من أحد وكلاء اللاعبين من أجل الانضمام لنادى الزمالك، وأكد أنه يحترم تاريخه مع النادي الأهلي، ولذلك من الصعب أن يختتم مشواره بنادي الزمالك.