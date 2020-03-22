شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان الإيطالي يعلن إصابة «مالديني» ونجله بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي عن إصابة النجم باولو مالديني، أسطورة دفاع الفريق والمدير الرياضي للنادي، ونجله دانيل مالديني، المهاجم في فريق الشباب، والذي كان يتدرب سابقًا مع الفريق الأول- بفيروس كورونا.

ونشر ميلان بيانًا عبر الموقع الرسمي للنادي، قال فيه: «يؤكد إيه سي ميلان أن باولو مالديني، المدير الفني للنادي، قام بالاتصال بشخص ثبت لاحقًا إصابته بفيروس كورونا، وبدأت أعراض الفيروس في الظهور عليه، وتم إخضاعه لاختبار المسحة أمس وكانت النتيجة إيجابية. كما كان اختباره إيجابيًا على نجله دانييل، المهاجم في فريق شباب إيه سي ميلان وكان يتدرب سابقًا مع الفريق الأول».

وأضاف البيان: «كل من باولو ودانيال بخير وقد أنهيا بالفعل أسبوعين في المنزل دون الاتصال بالآخرين. سيبقون الآن في الحجر الصحي حتى الشفاء السريري، وفقًا للبروتوكولات الطبية التي حددتها السلطات الصحية».