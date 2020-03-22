شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، جلسة غدا الأحد، مع أحمد فتحى، لاعب الفريق الكروى الأول، من أجل إنهاء الاتفاق على التجديد موسمين، فى حضور كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات، ونادر شوقى، وكيل اللاعب، من أجل الاتفاق على كافة بنود التعاقد.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى النادى الأهلى رصدوا 20 مليون جنيه للاعب مقابل التجديد موسمين، بناء على طلب من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، والذى شدد على ضرورة استمرار اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية التى يعتمد عليها.

ورحب فتحى بالاستمرار مع القلعة الحمراء، وأرجأ البت فى كافة العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، على رأسها من نادى بيراميدز، لحين عقد الجلسة مع النادى الأهلى.

ووفقاً لمصدر مقرب من فتحى فإن هناك رغبة فى الاستمرار بين الطرفين، وأن اللاعب لا يريد الرحيل فى القلعة الحمراء، لافتاً إلى أنه خلال جلسة اليوم سيتم حسم كافة الأمور والإعلان بشكل رسمى خلال ساعات عن تجديد أحمد فتحى.