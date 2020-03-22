شكرا لقرائتكم خبر عن «ديبالا» يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، اليوم السبت، أن نتائج التحاليل التي أجريت له وصديقته أوريانا جاءت إيجابية وتؤكد إصابته بفيروس كورونا.

Advertisements

وكتب ديبالا على حسابه الرسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مرحبًا بالجميع، أردت فقط أن أبلغكم بأننا قد تلقينا للتو نتائج اختبار Covid-19، وقد أظهرنا أنا وأوريانا نتائج إيجابية. لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة. شكرا على رسائلك».

وتضمنت تغريدة اللاعب الأرجنتيني صورة تجمعه بصديقته، وعلّق نادي يوفنتوس على الصورة بالقول: «نحن فريق واحد»، في إشارة لدعم الفريق لنجمه.

وأصبح ديبالا ثاني لاعب في الفريق الأول ليوفنتوس يصاب بالفيروس، بعد المدافع الإيطالي دانييلي روغاني، لينضم إلى عدد من لاعبي الدوري الإيطالي الذين أصيبوا بهذا الفيروس.