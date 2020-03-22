شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرط ميسي للبقاء مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020 اكد موقع لو 10 سبورت الفرنسي ان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ابلغ ادارة ​برشلونة​ شرطه لكي يستمر داخل صفوف النادي.

Advertisements واكد الموقع ان أبرز شروط ليونيل ميسي لتجديد عقده مع الفريق الكتلوني هو التعاقد مع البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا مهاجم ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي. وينتهي عقد قائد برشلونة في صيف 2021 ويجري البارسا مفاوضات معه خلال الفترة الماضية لتجديد عقده. ميسي اشترط لتجديد عقده ان يكون المشروع الرياضي لبرشلونة في الفترة المقبلة مضمونا وأن أهم خطوة هي إعادة نيمار الى الكامب نو.

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