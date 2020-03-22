شكرا لقرائتكم طارق سليمان يكشف مدى تأثير كورونا على الرياضيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق سليمان طبيب منتخب الشباب السابق ان تأثير فيروس كورونا الرياضين أقل عرضا بالإصابة بسبب كثرة التدريبات بشكل يومي.

واضاف سليمان في تصريحات تليفزيونية مع الاعلامي محمد فاروق ان هذا الفيروس لا يصيب الاطفال بسبب حصولهم على التطعيمات بشكل دوري.

واضاف انه لابد من اتباع التعليمات للوقايه من هذا الفيروس بالجلوس في المنازل ، وتطهير الاماكن بشكل مستمر.