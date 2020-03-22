شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: أحمد فتحى يجدد للأهلى موسمين مقابل 25 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتفق مع مسؤولي النادي الأهلي علي تجديد عقده لمدة سنتين مقابل 25 مليون جنيه في الموسمين.
وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية: "الاتفاق جاء بين الطرفين بعد اتصالات هاتفية جمعت بين فتحي وبين أعضاء لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح وأمير توفيق مدير التعاقدات"
وأوضح إن الحديث حول اعتزال حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، أمر غير صحيح نهائيا، بعدما أعلن الأهلي عدم تجديد عقده.
وأضاف: "مسؤولو نادي الزمالك يبحثون التعاقد مع حسام عاشور الفترة المقبلة، بعد اعلان النادي الاهلي عدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري"
وتابع: "الزمالك وبيراميدز وأحد أندية دولة عربية يفاوضون اللاعب، واللاعب يحسم قراره خلال أيام"
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