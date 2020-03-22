شكرا لقرائتكم احمد رفعت: اسمي ارتبط بالزمالك 3 مواسم في انبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد رفعت لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري انه لا يعرف السبب في ابتعاده عن المشاركة خلال الفترة التي قضاها في الزمالك.
أضاف احمد رفعت خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة اون تايم 2 أن بعض الخلافات مع المدربين دون الكشف عن التفاصيل حاليا هي السبب.
تابع احمد رفعت أنه بدأ كرة القدم في صفوف النادي الأهلي ورحل في سن الثالثة عشرة من عمره بعدها انتقل الى انبي في نفس اليوم حتى ظهر بشكل جيد في الفريق الأول حتى ان اسمه ارتبط 3 مواسم مع الزمالك قبل ان ينضم رسميا للقلعة البيضاء.
وقال احمد رفعت: "حصلت على رجل المباراة مع الزمالك وفي المواجهة التالية ابعدوني عن القائمة بالكامل والسبب ليس له علاقة بكرة القدم".
وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري.
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