شكرا لقرائتكم ابراهيم فايق: لجنة التخطيط اخطأت في التعامل مع رحيل حسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد الاعلامى ابراهيم فايق ان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لم تتعامل بالشكل المثل مع حسام عاشور كابتن الفريق الكروي الأول خاصة وأنه قدم العديد من التنازلات عبر تاريخه الكروي من أجل القلعة الحمراء أبرزها التحامل على نفسه واللعب بمسكنات.

أضاف ابراهيم فايق ان رفض فايلر لحسام عاشور لا يعني أن يتنازل الأهلي عن اللاعب بهذه الطريقة فكان يتوجب ايجاد حلول ترضى اللاعب والنادي وتحقق الاستفادة لكل الأطراف بعيداً عن فكرة ارساله الى احد الدول الأوروبية لقضاء فترة معايشة.

تابع ابراهيم فايق عبر برنامجه "جمهور الثالثة" المذاع على قناة أون تايم 2 أن حسام عاشور لم يحسم أمره حتى الآن سواء بالاستمرار في اللعب أو اعلان اعتزاله وأن اللاعب سيحدد خلال الفترة المقبلة.وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري.