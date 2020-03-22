شكرا لقرائتكم محمد عبدالواحد: تاكيس أجبر الأهلي والزمالك على الخوف من وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبدالواحد، نجم الزمالك السابق والمدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن تاكيس، مدرب دجلة السابق، أجبر الأهلي والزمالك على الخوف من دجلة، بسبب طريقته الهجومية.

وأكد محمد عبدالواحد خلال تصريحات تليفزيونية: "تاكيس نجح في خلق حالة في الكرة المصرية، وإدارة وادي دجلة كانت متمسكة باستمرار تاكيس"

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وتابع: "وادي دجلة لعب بصورة هجومية بحتة وتغافل الأدوار الدفاعية، وتاكيس غير من شكل وادي دجلة ونجح في فرض أسلوبه علي اللاعبين".

وقال نجم الزمالك السابق إن هناك 3 أندية، قامت بالدخول في مفاوضات مع تاكيس، مدرب دجلة السابق، وتاكيس مدرب جيد، وكان يمتلك 3 عروض خلال تواجده في دجلة بسبب مستواه الجيد ولعبه كرة قدم حديثة، وهو ينتظر عرض مصري يليق به، لعدم مناسبة العرض المتوفر الآن".