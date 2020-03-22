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الاتحاد السكندري يطلب ضم رفعت وسيسيه نهائيا من الزمالك

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جدة - عمرو شويل قال طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إن النادي السكندري طلب شراء أحمد رفعت ورزاق سيسيه نهائيا من الزمالك.

وقال طلعت يوسف: "أتمنى استمرار رفعت وسيسيه في الاتحاد فهم مفيدين جدا للفريق واتمنى شرائهم نهائيا"قال طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إن توقف مسابقة سيؤثر سلبا على مستوى اللاعبين.

وأكد مدرب الاتحاد السكندري في مداخلة تلفزيونية: "أطالب اللجنة الخماسية بوضع تصور لمرحلة ما بعد استئناف الدوري، من أجل استعادة اللاعبين مستواهم".

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وتابع: "يجب منح الأندية مدة تدريبية بعد الإستئناف والأندية تحتاج لمدة لا تقل عن عن أسبوعين".

وأتم: "نتواصل مع اللاعبين عبر الواتس أب، ونقوم بإرسال تدريبات بدنية لتنفيذها في المنزل الى جميع اللاعبين"

 

 

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