شكرا لقرائتكم حارس صن داونز بقميص الأهلى لمحاربة فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حارس صن داونز الجنوب أفريقى دينيس رسالة إلى متابعيه لتوعيتهم ضد مرض فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحص ألآف الضحايا. ونشر الحارس الأوغندي أوناينجو صورة له بقميص الأهلى بصحبة عائلته عبر تطبيق الصور الشهير "إنستجرام" وكتب عليها "أبقى في أمان". الجدير بالذكر أن صن داونز ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على يد الأهلي من دور ربع النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع اللقائين. Advertisements

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