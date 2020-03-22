شكرا لقرائتكم ميدو جابر: الزمالك باعني بعد اتفاقنا قبل الانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ميدو جابر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة ان مسئولي نادي الزمالك اتفقوا معه على الانضمام قبل الأهلي لكنه باعوه.

أضاف ميدو جابر أنه أمهل الزمالك انهاء المفاوضات لمدة 10 أيام الا أنهم لم يمهلوه ورفض التوقيع قبل انهاء كافة المفاوضات مع المقاصة وقتها حتى حسم النادي الأهلي اتفاقه مقابل 8 ملايين جنيه.

ورفض ميدو جابر لكشف عن موقفه حال تلقيه عرضاً من الزمالك مؤكداً انه لا يعلم المستقبل بالاضافة الى انه مرتبط بعقد لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي مع ناديه.

وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري.