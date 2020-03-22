شكرا لقرائتكم صبري المنياوي: إصابة لاعبى الإسماعيلي بفيروس كورونا "شائعات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن أمور الفريق جيدة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال صبري خلال مداخلة تلفزيونية: "لم نكن عالقين في المغرب، لكننا علمنا بإلغاء المباراة قبلها بيوم واحد، لذلك تدربنا العصر وسافرنا ليلة المباراة بالواحدة صباحا".

وأكمل : "البعض روج لشائعات بأن اللاعبين تعرضت للإصابة بفيروس كورونا لكن هذا الكلام غير صحيح ويجب على الجميع أن يتحرى الدقة".

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وتابع: "الرعب يصيب إيطاليا ونحن في مصر مازلنا نمزج حول فيروس كورونا، كما أن أرقام الإصابات والوفيات من كورونا هنا أفضل بكثير من دول أخرى".

وأضاف مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أنه فضل مد إجازة الفريق لحين اتضاح الرؤية بشأن فيروس كورونا.

وأكمل المنياوي: "فخر الدين بن يوسف كان يعاني من تمزق في العضلة الخلفية ويحتاج من شهر إلى 40 يوما، فخر الدين بن يوسف مرتبط بتعاقد مع الإسماعيلي لنهاية الموسم".