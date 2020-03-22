شكرا لقرائتكم عمال غرف ملابس الزمالك: ميتشو أكثر مدرب أرهقنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمال غرف ملابس فريق الكرة بنادي الزمالك أن الصربي ميتشو، المدير الفني السابق للفريق، كان أكثر مدرب تسبب في ارهاق لهم داخل النادي.

وأضاف مسئولو المهمات داخل الزمالك خلال حلولهم ضيفاً على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة النادي:" ميتشو ونيبوشا هما أكثر مدربين اُرهقنا خلال ولايتهما".

وتابعوا:" ميتشو كان يقوم بعمل 5 محاضرات يومية ويقوم بتدريب الفريق أكثر من 3 ساعات في اليوم وكان يطالبنا باحضار جميع أدوات التدريب".