شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: إكرامي حسم قراره مبكرا بالرحيل عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال احمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحه ان شريف إكرامي اتخذ قراره بنفسه مبكراً بالرحيل عن الاهلي نهاية هذا الموسم. واضاف ناحي في تصريحات تليفزيونية ان إكرامي اتخد قرار الرحيل عن الاهلي لحاجته الي المشاركة في المباريات بشكل مستمر ونظرا لإعتماد فايلر على الشناوي في كل البطولات . واكمل مدرب حراس سموحه ان شريف شخصيه متميزة جدا ولديه طموح كبير بالتواجد في ملاعب كرة القدم وحال انضمامه لاي فريق سيكون عنصر اساسي ومهم .

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