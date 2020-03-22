شكرا لقرائتكم ابراهيم سعيد يكشف الفريق المناسب لشريف اكرامي خارج الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن شريف اكرامي حارس كبير ومميز وقدم الكثير داخل صفوف الاهلي وخروجه من الاهلي طبيعي خاصة بعد المستوى الكبير الذي يقدمه محمد الشناوي الحارس الحالي.

واضاف لاعب الاهلي السابق انه في حال انتقال إكرامي لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ستكون خطوة مناسبة خاصة وانه سيقدم آداء مميز ويكون عُنصر اساسي في الفريق

واكمل ان إكرامي لازال يمتلك الكثير ليقدمه في الملاعب وحجز مكان اساسي في اي فريق ينضم له.