شكرا لقرائتكم ميدو جابر: إيهاب جلال أفضل مدير فنى تعاملت معه فى حياتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ميدو جابر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة أن ايهاب جلال أفضل مدير فني تعامل طيلت حياته في كرة القدم.

أضاف ميدو جابر خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" ان ايهاب جلال على كافة المستويات هو الأفضل خاصة وأنه يضع شروطا كبيرة لمن يلعب معه ابرزها الخطط والتفاصيل التي يقوم بها.

وكشف لاعب المقاصة ان حسام البدري اشركنى بعدما طلبت منه حاجتى للعب ورفض رحيلي من صفوف الفريق مؤكدا انه اشاد بمستواه في التدريبات ما جعلني احترمه.

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وتابع ميدو جابر ان البدري منحنى الفرصة بالرغم من تواجد نجوم كبار وقتها مثل مؤمن زكريا ووليد سليمان يقدمون مستويات جيدة.

واكد اللاعب ان الأهلي افادة على المستوى الجماهيري والمالي والشهرة وغيرها لذلك ستظل الفترة التي لعب فيها الأفضل له في مسيرته.

وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري.