شكرا لقرائتكم شيكابالا: روح الود وراء انتصارات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن روح الود والحب التي تسود الجميع داخل النادي الأبيض هي السر وراء البطولات التي حققها الفريق مؤخراً.
وقال شيكابالا في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" روح ود وحب فريدة يعيشها نادي الزمالك من تكاتف الجميع من لاعبين وجهاز فني ومجلس إدارة، وهو أبرز عوامل تتويج الفريق".
وعن مستقبل الزمالك في منافسات ومسابقات الموسم الجاري قال شيكابالا:" لازلنا لا نعلم الموقف وأتمنى أن تنتهي أزمة كورونا وتتحسن الأمور في الأيام المقبلة كي تعود المباريات".
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