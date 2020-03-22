شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: عمال الزمالك شركاء أساسيون في بطولات الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بعمال غرف ملابس فريق الكرة بالنادي.

وقال أمير في مداخلة ببرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عمال النادي هم شركاء أساسيون في بطولات الفريق، ولا يقلون أهمية عن باقي أفراد المنظومة الكروية في النادي".

وأوضح:" الدور الذي يقدموه عمال غرف الزمالك يقوم به 50 فرداً وليس 3 فقط، وأكن لهم كل تقدير واحترام".

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وواصل أمير:" تدريب الزمالك لا يتم بدون ثلاثي المهمات الصعبة في النادي، ونحقق انتصاراتنا وبطولاتنا بفضل هؤلاء".

وتابع المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك:" عمال الزمالك لديهم أدوار عديدة بعيداً عن طبيعة عملهم، مثل تهيئة بعض اللاعبين نفسياً وتحفيزهم على الانتصارات، وهم يقوموا بذلك عشقاً في النادي".

وأنهى تصريحاته راوياً واقعة تسليم أحد عمال غرف ملابس الزمالك الميدالية الذهبية التي حصل عليها في مباراة السوبر المصري السعودي لإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ، كونها المرة الأولى التي يغيب خلالها "تيجانا" عن الجهاز الفني ومن الحصول على ميدالية.