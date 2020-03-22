شكرا لقرائتكم عمال الزمالك: عبدالشافى الأكثر شغباً فى غرف الملابس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجمع عمال غرف ملابس الزمالك على أن محمد عبدالشافي ، نجم فريق الكرة بالنادي الأبيض، هو الأكثر شغباً داخل الغرف المغقلة. وقال عمال النادي الأبيض خلال حلولهم ضيوفاً على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عبدالشافي يظهر هادئاً في الملعب ولكنه في غرف خلع الملابس الاكثر شغباً ويعشق مداعبة زملائه واطلاق النكات وعمل المقالب". Advertisements وعن كارتيرون قالوا: مدرب هادىء جداً وطيب القلب ولا يرهقنا اطلاقاً في عملنا".

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