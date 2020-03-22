شكرا لقرائتكم ميدو جابر: كارتيرون أفضل مدرب تعاملت معه في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ميدو جابر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة ان باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك صاحب فضل كبير عليه خلال الفترة التي تولى فيها المسئولية بالقلعة الحمراء.

أضاف ميدو جابر خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 ان كارتيرون منحه الثقة الكبيرة واستطاع أن يقدمه بالشكل الأفضل خلال الفترة التي تولي فيها المسئولية.

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تابع ميدو جابر أنه من طلب الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بعدما اكد لاسارتي المدير الفني السابق عدم استمراري في الفريق.

وقال ميدو جابر ان اهم مييزات كارتيرون كان يتعامل نفسيا بشكل ممتاز للغاية مع جميع اللاعبين وهو ما تحقق معه خلال الفترة التي تولي فيها المدرب الفرنسي.

وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وهو ما جعل ادارة النادي الأهلي تقرر هي الأخرى الغاء النشاط الرياضى وغلق مقرات القلعة الحمراء لنهاية الشهر الجاري.