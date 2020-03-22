شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد يُفجر مفاجأة عن انضمام حسام عاشور للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق ان حسام عاشور لن ينضم لفريق الزمالك خلال الفترة القادمة بعد خروجه من الاهلي .
وأضاف لاعب الاهلي السابق ان طريقة لعب عاشور لا تناسب آداء الزمالك تحت قيادة كارتيرون ، وطريقة تعامل فايلر مع اللاعب كانت طبيعيه لابتعاده عن الملعب كثيرا خلال الفترة الاخيرة .
واكمل انصح عاشور ان يعتزل داخل صفوف القلعة الحمراء نظرا للتاريخ الكبير الذي قدمه طوال مسيرته الاحترافية.
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