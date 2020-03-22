شكرا لقرائتكم فايلر: أنتظر اجتماع الخطيب والأهم صحة اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن النتائج الإيجابية التي يحققها مع القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

قال فايلر في تصريحات لصحيفة بليك السويسرية: "النتائج الإيجابية التي صنعها الفريق تحت قيادتي بالتأكيد تشعرني بالحماس فضلا عن دعم النادي لكن في الوضع الحالي تقل النشوة خاصة وأن كرة القدم لم تعد في أولى الاهتمامات بسبب كورونا".

أضاف فايلر: "لا خيار أمامنا سوى الانتظار في الوقت الحالي، الأمور متوقفة حتى الرابع من أبريل.. كما أن هناك اجتماع مع إدارة الأهلي الأحد المقبل من أجل معرفة كيف ستسير الأمور في الفترة المقبلة".

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وأتم: "الأمر لا يتعلق بفوزنا باللقب أم لا، الأهم هو أن يكون جميع اللاعبين أصحاء.. أعرف أنني ربما أجلس كثيرا خلف جهاز الحاسب الآلي الخاص بي لكن لا أفتقر للتفاؤل".

ومن المقرر أن يناقش محمود الخطيب رئيس الأهلي برفقة لجنة التخطيط بقيادة محسن صالح عدة ملفات خاصة بالفريق مع فايلر الأحد المقبل.