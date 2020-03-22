شكرا لقرائتكم أسامة عرابى يُقدم نصائحه لـ"حسام عاشور" بعد قرار الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال اسامة عرابي نجم النادي الاهلي السابق ان حسام عاشور اكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ القلعة الحمراء وحقق الكثير من البطولات المحلية والافريقية.

وقدم عرابي نصائحه لعاشور في تصريحات تليفزيونية، انه إذا قرر استكمال مشواره داخل المستطيل الأخضر عليه عدم اللعب في الدوري المصري وضرورة البحث عن عرض في أحد الدوريات الخليجية.

واكمل ان اصعب لحظة على لاعب كرة القدم هي قرار الاعتزال خاصة وان عاشور تواجد في الاهلي اكثر من ١٧ سنة وبالتالي سيكون قرار صعب جدا الخروج من القلعة الحمراء.