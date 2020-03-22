بيليه لا يعاني الكآبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأسطورة البرازيلي بيليه عدم صحة التقارير التي أفادت بشعوره بالكآبة بعد خضوعه لعملية تغيير مفصل الحوض.

وكان ايدينيو ابن بيليه قال الشهر الماضي لقناة جلوبو التلفزيونية إن والده يشعر بالحرج بسبب مشكلة الحوض وإنه يشعر بالكآبة بعض الشيء، لكن بيليه قال في مقابلة مع سي إن إن: «المقربون مني اخترعوا مسألة الإكتئاب، أنا فعلاً بأفضل حال. ربما فهموا وضعي بشكل خاطئ فأنا في العامين الماضيين تعرضت لكدمة وأجريت عملية جراحية ثم عندما بدأت بالتدريب أو الترويج توجب علي التوقف لذا بدأو يشعرون بالقلق علي وأنا أقدر هذا فعلاً».