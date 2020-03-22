تـزايـد الدعوات الدوليـة لتأجيـل أولمبيـاد طوكيو 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى، أمس السبت، إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 المقررة في طوكيو، لينضم بذلك إلى عدد متزايد من الأطراف المطالبين بتأجيلها على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي ظل إصرار اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين اليابانيين حتى الآن على عدم تعديل موعد الألعاب (24 يوليو/‏تموز- التاسع من أغسطس/‏آب)، تزايدت في الساعات الماضية المواقف الداعية لتأجيل الدورة، لاسيما من اتحادي السباحة الأمريكي والفرنسي، واللجنة الأولمبية النرويجية.

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واتخذ اتحاد القوى الأمريكي موقفاً مماثلاً، بإعلانه توجيه رسالة بهذا الشأن من رئيسه التنفيذي ماكس سيغيل، إلى رئيسة اللجنة الأولمبية الأمريكية سارة هيرشلاند.

وقال الاتحاد: «الألعاب الأولمبية على بعد أشهر فقط. هذا وقت حرج بالنسبة إلى رياضيينا من أجل التدرب والمنافسة، في إطار سعيهم لوضع أنفسهم في أفضل موقع ممكن من أجل تمثيل بلدنا، هدفنا يبقى تحقيق التميز الرياضي ، لكن ليس على حساب سلامة وصحة رياضيينا».

من جهتها، ذكرت اللجنة النرويجية أن من بين الإجراءات المتخذة محلياً للحد من تفشي الفيروس، منع كل النشاطات الرياضية «ما تسبب بتحديات لكل الحركة الرياضية في النرويج»، تضاف إلى القيود الواسعة على حركة التنقل والسفر المفروضة على نطاق عالمي للحد من تفشي الوباء.