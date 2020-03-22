شكرا لقرائتكم خبر عن تـزايـد الدعوات الدوليـة لتأجيـل أولمبيـاد طوكيو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى، أمس السبت، إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 المقررة في طوكيو، لينضم بذلك إلى عدد متزايد من الأطراف المطالبين بتأجيلها على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي ظل إصرار اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين اليابانيين حتى الآن على عدم تعديل موعد الألعاب (24 يوليو/تموز- التاسع من أغسطس/آب)، تزايدت في الساعات الماضية المواقف الداعية لتأجيل الدورة، لاسيما من اتحادي السباحة الأمريكي والفرنسي، واللجنة الأولمبية النرويجية.
واتخذ اتحاد القوى الأمريكي موقفاً مماثلاً، بإعلانه توجيه رسالة بهذا الشأن من رئيسه التنفيذي ماكس سيغيل، إلى رئيسة اللجنة الأولمبية الأمريكية سارة هيرشلاند.
وقال الاتحاد: «الألعاب الأولمبية على بعد أشهر فقط. هذا وقت حرج بالنسبة إلى رياضيينا من أجل التدرب والمنافسة، في إطار سعيهم لوضع أنفسهم في أفضل موقع ممكن من أجل تمثيل بلدنا، هدفنا يبقى تحقيق التميز الرياضي ، لكن ليس على حساب سلامة وصحة رياضيينا».
من جهتها، ذكرت اللجنة النرويجية أن من بين الإجراءات المتخذة محلياً للحد من تفشي الفيروس، منع كل النشاطات الرياضية «ما تسبب بتحديات لكل الحركة الرياضية في النرويج»، تضاف إلى القيود الواسعة على حركة التنقل والسفر المفروضة على نطاق عالمي للحد من تفشي الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر تـزايـد الدعوات الدوليـة لتأجيـل أولمبيـاد طوكيو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.