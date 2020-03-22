عصام عبد القادر ينال الشارة الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل الحكم الدولي عصام عبد القادر عوض عميد حكام الإمارات في الكاراتيه على الشارة الدولية في التحكيم الدولي بدورة الحكام الدوليين للكاراتيه التي أقيمت مؤخراً في دبي على هامش جولة دبي من الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليج» التي نظمها اتحاد الإمارات للكاراتيه بإشراف الاتحاد الدولي.

وبهذه المناسبة تلقى الحكم الدولي عصام عبد القادر عوض العديد من برقيات التهاني من زملائه الحكام والمدربين تعبيراً منهم وتقديراً لما يتمتع به من احترام وتقدير ومحبة بينهم.

وكان الكابتن غريب أحمد علي شافع مدرب الكاراتيه بالنادي الثقافي العربي في الشارقة من أوائل المهنئين وعبر عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه الحكم الدولي عصار عبد القادر عوض، وقال: سعادتي كبيرة بهذا الإنجاز فهو تتويج لمشواره الطويل في مجال التحكيم، الذي يعتبر أهم مجالات الارتقاء باللعبة.