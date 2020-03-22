سعيد المهيري يقود «العاصفة» لصدارة سباق المدربين للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

توج الفارس سعيد سالم المهيري بطلاً لسباق كأس المدربين للقدرة لمسافة 119 كم وهو آخر سباق في موسم 2019 - 2020 للقدرة بسيح السلم في دبي، وجاء فوز المهيري بآخر ألقاب الموسم وهو على ظهر الفرس عواصف لإسطبلات إس إس المملوكة لسلطان السبوسي، وحلّ في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي وهو على صهوة الجواد أريزونا المملوك لإسطبلات البوادي، وفي المركز الثالث حلّ الفارس هلال سعيد المنصوري وهو على صهوة كاسل المملوك لإسطبلات سيح السلم.

توج أبطال السباق محمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي للفروسية بحضور المدربين الفائزين وكافة الأطقم المتعاونة.

تصدر الفارس أحمد صالح الشحي صدارة المرحلة الأولى من سباق المدربين للقدرة التي جرت لمسافة 40 كم وهو على صهوة الجواد أريزونا التابع لإسطبلات البوادي، تلاه في المركز الثاني الفارس الهندي خان أمجد وهو على صهوة ديزوري التابع لإسطبلات إعمار وفي المركز الثالث جاء أحمد محمد الشحي وهو على صهوة ريمار التابع لإسطبلات (أيه بي اتش)، وفي المركز الرابع حل الفارس سعيد علي السبوسي من إسطبلات الريف العين وهو على صهوة الجواد جوروي، وحل خامساً الفارس محمد سهيل الكتبي من إسطبلات ماس وهو على صهوة ريدجيكو.

وقفز الفارس سعيد علي السبوسي إلى صدارة المرحلة الثانية ومسافتها 32 كم بعد أن كان أنهى المرحلة الأولى وهو في المركز الثالث، تلاه أحمد صالح الشحي من إسطبل البوادي في المركز الثاني، ثم خان أمجد ثالثاً بعد أن كان ثانياً في الأولى، ثم سعيد سالم المهيري في المركز الرابع وهو على صهوة الجواد عواصف، وتراجع الفارس أحمد محمد الشحي إلى المركز الخامس في نهاية المرحلة الثانية.

وحافظ الفارس أحمد صالح الشحي على وجوده في المقدمة في نهاية المرحلة الثالثة التي جرت لمسافة 27 كم، تلاه الفارس سعيد على السبوسي، ثم الفارس هلال سعيد المنصوري وهو على صهوة الجواد كاسل التابع لإسطبلات سيح السلم، تلاه سعيد سالم المهيري وهو على صهوة الجواد عواصف، وحل خامساً في ختام المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من السباق الفارس محمد حميد المهيري وهو على صهوة الجواد إس دبليو التابع لإسطبلات الغاندي.

وكان نادي دبي للفروسية طبق أمس السبت كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد المنتشر حول العالم خلال هذه الأيام، وأصدر النادي دليل إرشادات توعوياً تم توزيعه على كافة الفرسان والأطقم الفنية وعلى كل المشاركين والمتابعين للحدث، وطالب النادي جميع الموجودين بمدينة دبي الدولية للقدرة التقيد والالتزام بكافة الإجراءات المعتمدة وذلك في إطار حرص اللجنة المنظمة على سلامة كل الفرسان والمتعاونين والحضور لمنافسات السباق.