شكرا لقرائتكم خبر عن سانشو الأفضل في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نال الإنجليزي جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند، أمس السبت، جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» عن شهر فبراير/‏شباط الماضي. وتفوق سانشو صاحب 19 عاماً على زميله المغربي أشرف حكيمي، وسيرجي جنابري، وجوشوا كيميتش ثنائي بايرن ميونيخ، وكريستوفر نكونكو لاعب لايبزيج، وفلوريان كاينز، لاعب كولن. وساهم جادون سانشو في 6 أهداف في فبراير.

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