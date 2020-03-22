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اتحاد الجولف يتابع الإجراءات الوقائية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه اتحاد الإمارات للجولف رسائل واضحة لجميع أندية الجولف في الدولة وهي 22 نادياً، طالبها فيها بضرورة الحرص في التعامل مع المرحلة الحالية التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، وشدد الاتحاد على تنفيذ الإجراءات الوقائية التي تتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة والهيئة العامة للرياضة، لضمان سلامة الرياضيين وأفراد المجتمع بصفة عامة.

وقال خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات العربية للجولف: وفق رؤية الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف وأخوانه أعضاء مجلس الإدارة نتطلع في اتحاد الإمارات العربية المتحدة للجولف إلى تطبيق الأندية الإجراءات التي تضمن سلامة الجميع.

وأضاف: نرجو من الأندية تأجيل جميع الأحداث والأنشطة بكافة أنواعها، أو إلغاءها بشكل نهائي، بما فيها التجمعات التي تشهد تواجد 50 مشتركاً أو أكثر، ويجب على الأندية تجنب قدر الإمكان النشاط الخاص بمناطق تسديد الكرات، وإعادة جدولة الأوقات بما يضمن عدم وجود تجمعات لعدد كبير من الممارسين، وكذلك الامتناع عن استضافة المجموعات القادمة من الخارج.

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