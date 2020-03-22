رابطة المحترفين تطبق «العمل عن بعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، البدء رسمياً في تطبيق نظام «العمل عن بعد» اعتباراً من اليوم تماشياً مع الإجراءات الاحترازية gسلامة الموظفين والمتعاملين,كانت الرابطة بدأت تجربة نظام «العمل عن بعد» الأسبوع الماضي، من خلال استخدام التقنيات والبرامج المختصة والتي تتيح إجراء الاجتماعات، والمناقشات، والمتابعات، والتواصل وكافة الإجراءات بشكل مرن وبالاحترافية المطلوبة لتحقيق النتائج المرجوة.

وقال عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس الرابطة : «عملنا في الفترة الماضية على تأهيل جميع الخدمات لدى الرابطة، لتوفير بيئة عمل تواكب المستجدات الحالية وتؤمن سبل الوقاية لكل العاملين معنا في المنظومة، فمن خلال تطبيق «العمل عن بعد» لن يكون هناك أي تأثير سلبي على المسؤوليات والمهام التي نقوم بها؛ حيث اعتمدنا على التقنيات الحديثة للتواصل مع شركائنا من مختلف الجهات، وأثبتت التجربة التي قمنا بها خلال الأسبوع الماضي فاعلية النظام المستخدم».