سيدات ملبورن سيتي بطلات أستراليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‭ ‬تغلب ملبورن سيتي بهدف دون مقابل على سيدني إف.سي حامل اللقب في نهائي مثير لدوري كرة القدم النسائية في أستراليا، ليحصد اللقب الرابع في خمسة أعوام في ختام موسم البطولة 2019-2020.

وأقيمت المباراة النهائية في الاستاد المستطيل في ملبورن، بحضور جماهيري محدود اقتصر على أفراد الأسر والأصدقاء؛ بسبب القيود المفروضة على التجمعات التي يزيد عدد أفرادها على 500 شخص، تفادياً لفيروس «كورونا». وبفضل هدف مبكر من القائدة ستيفاني كاتلي ضمن ملبورن سيتي اللقب، دون أن يعرف طعم الهزيمة طوال الموسم برصيد 11 فوزاً وتعادل وحيد، ليعادل إنجازه الذي سبق وحققه في موسم 2015-2016.

وقالت كاتلي بعد الفوز وضمان التتويج: «بالتأكيد كان موسماً هائلاً. مباراة اليوم كانت بمثابة معركة.. في نهاية الأمر أعتقد أننا فزنا عن جدارة. ورغم أنها كانت مباراة صعبة لكننا نجحنا».

وجاء هدف المباراة بعد مرور 15 دقيقة من البداية بتسديدة بالقدم اليسرى من على حافة منطقة الجزاء.