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سيرينا وليامز قلقة من الوباء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في الوقت الذي قلب فيه فيروس «كورونا» المستجد حياة البشر رأساً على عقب، وحاصر كثيراً منهم داخل بيوتهم، شاركت لاعبة التنس الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز التي حصدت 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى مشاعر شائعة بشكل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور كتبت فيه «كل شيء بسيط‭ ‬يصيبني حقاً بالجنون».وقالت وليامز في سلسلة من مقاطع الفيديو على منصة «تيك توك» تحدثت فيها عن تجربتها مع نظام التباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين منذ أن تم إلغاء بطولة إنديان ويلز للتنس «بدأ الأمر بشعوري بأن هذا الأمر لا يُمكن أن يؤثر فيّ حقاً».

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